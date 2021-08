Paul Simon's Concert in the Park

Das live im US-TV übertragene Konzert ist ein Zwischenstopp im Rahmen seiner "Born at the Right Time"-Tour. Begleitet wird er von seiner Band um den Saxofonisten Michael Brecker und Schlagzeuger Steve Gadd sowie der brasilianischen Percussion-Truppe Olodum. Im Mittelpunkt des stimmungsvollen Konzerts stehen die Songs seiner Alben "Graceland" und "Rhythm of the Saints" sowie die großen Hits aus seiner Zeit mit Art Garfunkel. Zehn Jahre zuvor, am 19. September 1981, stehen Paul Simon und Art Garfunkel an gleicher Stelle im Central Park. Das 1981er "Concert in Central Park" scheint ein unwiederholbarer Erfolg zu sein, doch Paul Simon beweist 1991, wie man vertraute Songs erfolgreich im neuen Sound präsentieren kann.