Prince: Sign o' the Times

Eigentlich sollte Prince die "Sign o' the Times-Tournee" im Sommer 1987 auf Wunsch seiner Plattenfirma Warner Bros. Records fortsetzen. Doch darauf hat der Superstar keine Lust und beschließt mehrere Konzerte aufzuzeichnen. Schlecht gelaunt ruft er seine Toningenieurin an: "Susan, ich brauche für morgen einen LKW mit mobilem Tonstudio, und zwar zügig. Das muss klappen, wir nehmen das Konzert auf und es muss perfekt sein, sonst werden Leute gefeuert!" Ein britisches Filmteam zeichnet drei Konzerte in Rotterdam und das Abschlusskonzert in Antwerpen zwischen dem 26. und 29. Juni 1987 auf.



Doch als das Material auf dem Schneidetisch liegt, stellt Prince sehr schnell fest, dass der Sound nicht überzeugend aufgezeichnet wurde und auch das Filmmaterial Schwächen hat. Prince ruft seine Band zusammen, spielt das Konzert komplett in seinem Studio und stellt für die Kameras im Juli 1987 auch einige Szenen nach. Gegen den Willen von Warner bringt Prince den Film im November 1987 in die Kinos der USA und 1988 auch nach Deutschland.