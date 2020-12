Roger Waters: Us + Them

Über zwei Millionen Fans sind 2017 und 2018 bei über 150 Konzerten dabei, als Roger Waters auf seine "Us + Them"-Welttournee geht. Im Juni 2018 filmen Kameras an vier Abenden im Ziggo Dome in Amsterdam mit.

2 min 2 min 31.12.2020 31.12.2020 Video herunterladen