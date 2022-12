The Rolling Stones: Licked Live in NYC

Wie immer sind Sänger Mick Jagger und Gitarrist Keith Richards der glitzernde Mittelpunkt der Band. Die "Glimmer Twins", das Pseudonym der beiden, mit dem sie 1974 als Produzenten des Studioalbums "It's Only Rock 'n' Roll" in Erscheinung treten, fegen selbst mit jeweils fast 60 Jahren über die Bühne. Und Mick Jagger hat die Fans in New York fest im Griff. Launig sagt er: "Es ist toll, euch hier zu sehen, und wie schön ihr heute Abend ausseht, so herausgeputzt. Man könnte meinen, ihr seid im Fernsehen oder so."