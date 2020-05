The Rolling Stones: Havana Moon

Die Rolling Stones spielen sich am 25. März 2016 gut gelaunt durch ein Best of-Programm und werden begleitet von Backgroundsängerin Sasha Allen, dem Langzeit-Bassisten Darryl Jones, Chuck Leavell und Matt Clifford am Keyboard, dem Background-Sänger und Percussionisten Bernard Fowler und den beiden Saxophonisten Tim Ries und Karl Denson. Früher war die Musik der Rolling Stones auf Kuba verboten, jetzt läutet die Band musikalisch den politischen Frühling ein. "Die Zeiten ändern sich", sagt Mick Jagger im Hinblick auf die 60er Jahre, als Kuba und die Stones als gefährlich galten.