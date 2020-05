Wanda: Live-Musik bei zdf@bauhaus

Wir starten mit Wanda. Das Album „Amore“ der österreichischen Band wurde bereits Tage nach Erscheinen als "ewiger Klassiker" bezeichnet und hielt sich spektakuläre 102 Wochen in den Österreichischen Albumcharts. Als ekstatische Gewalt auf der Bühne spielen Wanda ausverkaufte Konzerte in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Sie haben Auftritte vor Hunderttausenden Zuschauern, achtstellige Abrufzahlen im Internet und tausende Stunden Airplay in Radio und TV. Die letzten Jahre waren für Wanda ein wilder Ritt durch Hallen, Charts und Feuilleton.