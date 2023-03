(K)ein Leben ohne Alkohol?

"Ein Leben ohne Alkohol wäre nicht mein Leben", da ist sich Robin sicher. Der 27-Jährige ist DJ und Interpret des Partyschlagers "Layla". Das ganze Jahr über tritt er auf verschiedenen Veranstaltungen auf, sei es beim Après-Ski oder Volksfesten, vor allem aber am Ballermann. Alkohol trinken ist für ihn Teil des Berufs, doch auch privat bringt sich Robin gerne mit dem ein oder anderen Getränk in Stimmung. Den Kater am nächsten Morgen plant er stets ein; weniger zu trinken kommt für Robin nicht in Frage: "Nicht, solange mir mein Körper keine richtigen Warnsignale sendet." Dass Alkohol zum Feiern dazu gehört, lernt Robin schon von Kind an durch die Mitgliedschaft im örtlichen Karnevalsverein. Für ihn alles kein Problem "solange man verantwortungsbewusst konsumiert und seine Grenzen kennt".