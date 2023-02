Was sagen die Sterne über uns?

Stefan Hackstein hält nichts von Horoskopen. Er ist promovierter Astrophysiker und lässt sich nur überzeugen von Theorien, die mithilfe der wissenschaftlichen Methode belegbar sind. Das war nicht immer so. In seiner Jugend verliert sich Stefan in diverse Verschwörungsmythen. Mit dem Physikstudium lernt er, seine Überzeugungen wissenschaftlich zu prüfen und schafft es so aus den Verschwörungswelten heraus. In der Astrologie sieht Stefan Parallelen, die potentiell gefährlich werden können: “Schwierig ist es, wenn man einen Astrologen als jemanden sieht, der über großes verborgenes Wissen verfügt, das nicht jedem zugänglich ist. Das ist der Grundglaube hinter allen Verschwörungstheorien.”