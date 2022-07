Unterschiedlicher könnten die beiden nicht sein: Während Henning in Niedersachsen auf eine Privatschule ging, hatte Burak immer Ärger auf der Hauptschule in Offenbach. Heute sind beide stolz darauf, was sie erreicht haben. Burak holte sein Abitur nach, studierte Soziale Arbeit, ist täglich dafür zuständig, Jugendlichen in Berlin-Neukölln auf die richtige Bahn zu helfen. Henning hat mit 15 sein erstes eigenes Unternehmen gegründet, ist mittlerweile CEO und Anteilseigner von mehreren Firmen - mit Anfang 20. Haben sie geschafft, was vermeintlich jede:r schaffen kann - den sozialen Aufstieg? Bei Sag’s mir sprechen Henning und Burak über soziale Ungleichheit in Deutschland. Wie fair geht es in Deutschland zu? Kann jede:r etwas aus sich machen, wenn nur genügend Wille und Fleiß dahinterstecken?