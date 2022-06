Die Ehe für Alle ist seit Juli 2017 in Deutschland angekommen. In der Freichristlichen Gemeinde von Andy Nothnagel ist es trotzdem nicht erlaubt, dass Männer sich lieben. Der Pastor in Ausbildung trifft bei Sag’s mir auf den Podcast Host und DJ Robin Solf, der 2021 an einer schwulen Datingshow teilgenommen hat. Robin führt ein glückliches, queeres Leben und erhofft sich für die Zukunft Ehe und Kinder - mit einem Mann an seiner Seite. Genau dieser Wunsch geht gegen Andys Glauben. Können sie trotzdem Freundschaft schließen?



