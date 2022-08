Auch Roxy Roots hat bis 2021 in der Pornoindustrie gearbeitet. Luxus und Jetset blieben für sie jedoch nur eine Illusion. OnlyFans trieb Roxy bis ins Burnout – zu groß war der Druck, immer mehr und immer erfolgreicheren Content zu erstellen, damit noch mehr zahlungswillige Fans ein Abo abschließen. Nach mehreren Jahren in der Porno-Industrie zieht Roxy die Reißleine und steigt vollständig aus der Branche aus. Heute will sie über die Schattenseiten von OnlyFans aufklären, die ihrer Meinung nach zu wenig Beachtung in den Medien finden.



Bei Sag’s mir lernen sich Roxy Roots und Sophie Lauren in einem emotionalen Gespräch kennen. Sie merken schnell: Was sie augenscheinlich auch miteinander verbindet, vieles trennt sie auch. Können sie eine gemeinsame Grundlage zur Diskussion finden?