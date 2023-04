Sven musste selbst erleben, wie Polizeibeamt*innen Grenzen überschreiten. Beim Christopher Street Day 2016 gerät Sven nach eigenen Angaben in eine Rangelei. Als die Polizei dazu kommt, seien die Beamten unverhältnismäßig gewaltsam gegen Sven vorgegangen: „Ich wurde bewusstlos geschlagen, es gab mehrfach Tritte, ich wurde gefesselt und unrechtmäßig in Polizeigewahrsam gebracht.“ Über mehrere Jahre kämpft Sven vor Gericht für sein Recht. Zu einer Verurteilung der Polizisten kommt es aber nicht. „Durch diese Erfahrungen habe ich das Vertrauen in die Polizei und den Rechtsstaat verloren“. Sven wünscht sich unabhängige Stellen, die in solchen Fällen ermitteln. Wenn Polizist*innen unter Strafverdacht stehen, sind es in Deutschland auch Polizist*innen, die gegen ihre Berufskolleg*innen ermitteln müssen. Ein Problem sieht Sven auch in den Machtstrukturen innerhalb der Polizei: „Ich habe Angst, dass es immer mehr zu so einem Korpsgeist kommt und die Fehlerkultur darunter leidet.“



Sag’s mir mit den Gästen: Lothar Riemer, pensionierter Polizist, und Sven, Opfer unverhältnismäßiger Polizeigewalt.