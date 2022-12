Trotz seines Spitzengehalts wäre Aleks Bleck davon nicht betroffen. Der Finanz-Blogger ist mit seinem Unternehmen nach Zypern gezogen - unter anderem um Steuern zu sparen. Während er in Deutschland knapp die Hälfte seiner Einkünfte versteuern müsse, seien es in Zypern nur 12,5 Prozent. Von einer Vermögenssteuer hält er dennoch nichts: "Was passiert dann mit den Investoren? Bleiben die dann noch in Deutschland?". Statt sie zu erhöhen, müsse man mehr der Steuereinnahmen in Bildung und Rentenvorsorge stecken. So könne Armut effektiv und nachhaltig bekämpft werden.