Stattfinden dürfen Tierversuche - unter strengen Auflagen - in der Wissenschaft und in der Medizin. Dort helfen sie zum Beispiel in der Parkinson-Forschung oder bei der Entwicklung von Medikamenten. Florian Dehmelt ist Hirnforscher an der Universität Tübingen. In seinem Labor führt er derzeit Versuche an lebenden Fischen durch. Außerdem engagiert sich Florian Dehmelt, bei dem Verein “Pro-Test Deutschland", der Aufklärungsarbeit über den Nutzen von Tierversuchen betreibt.