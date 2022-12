Wenig Berührungspunkte mit diesen Ängsten hat jedoch Anaïs Cosneau. Seit Jahren investiert sie in alte Wohnungen, renoviert sie und vermietet sie neu. Sich emotional an eine Wohnung zu hängen ist ihr fremd. Sie fordert eher Praktikabilität, zum Beispiel was die Wohnfläche angeht. Nicht jede:r könne alleinstehend auf vielen Quadratmetern in der Innenstadt leben. Und doch ist das Immobiliengeschäft auch eine Leidenschaft für Anaïs Cosneau: Sie gründet sogar eine eigene Genossenschaft und möchte Frauen dazu animieren, in den Immobilienmarkt einzusteigen. “Immobilien sind die beste Kapitalanlage!” Denn viele Frauen werden in der Zukunft von Altersarmut betroffen sein. Anaïs Lösungsansatz ist daher, ein Angebot zur finanziellen Unabhängigkeit zu schaffen - über den Erwerb von Immobilien. Diese seien eine bessere Wertanlage als etwa Aktien.



Über diese Strategie ist Mietenaktivistin Morgan empört: “Wer mit Wohnraum handelt, handelt mit Menschen”, meint die Französin. Bei Sag’s mir treffen die beiden Gäste aufeinander und führen eine emotionale Debatte über die derzeitige Wohnungsnot, Lösungen für den unübersichtlichen Wohnungsmarkt und Immobiliengeschäfte. Können sich zwei Fremde, deren Haltung so konträr ist, doch näher kommen?



Sag’s mir mit den Gäst:innen: Morgan Woinzeck, Aktivistin und Anaïs Cosneau, Vermieterin.