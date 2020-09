Sopranistin Chen Reiss verzaubert mit ihrer "Stimme voll silbrigem Glanz und Klarheit" (so ein begeisterter Rezensent) ihr Publikum weltweit. Highlights ihrer Karriere waren der Soundtrack zu Tom Tykwers Film "Das Parfum", den sie mit den Berliner Philharmonikern und Sir Simon Rattle einspielte und 2014 die weltweit übertragene Weihnachtsmesse, in der sie für Papst Franziskus sang. Weihnachten 2019 kehrte sie dann wieder in die Ewige Stadt zurück für das ZDF-Konzert "Weihnachten in Rom".