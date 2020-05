Im Alter von 17 Jahren wurde Kontrabassist Edicson Ruiz bei den Berliner Philharmonikern aufgenommen. Damit war er das zweitjüngste Mitglied in der Geschichte des Orchesters. In Caracas geboren, machte er seinen musikalischen Weg bei "El Sistema", dem Orchesterprojekt für Kinder und Jugendliche in Venezuela. Bevor er nach Deutschland kam, spielte er im Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.