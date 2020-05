Eva-Nina Kozmus

Mit 16 erreichte sie bei den "Eurovision Young Musicians 2010" in Wien den 1. Platz. Sie war 2012 zu Gast im "Stars von morgen"-Studio – und in der kommenden Saison wird sie Rolando Villazón zu seiner Mozartwoche in Salzburg einladen. Als Mitglied des ENSEMBLES ESPERANZA wurde Eva-Nina 2018 mit einem "OPUS KLASSIK" ausgezeichnet.