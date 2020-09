Auch den Bariton Iurii Samoilov führte sein Weg nach dem Auftritt bei den “Stars von morgen” 2015 weiter auf die großen Bühnen. Als Liedsänger war er 2017 Finalist beim BBC-Wettbewerb Cardiff Singer of the World und wurde zu den BBC Proms eingeladen, als Opernsänger stehen für das Ensemblemitglied der Oper Frankfurt in nächster Zeit Debüts an der MET in New York, dem Gran Teatro del Liceu in Barcelona und am Theater La Monnaie in Brüssel an.