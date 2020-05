2009 debütierte er als Tamino in Mozarts "Zauberflöte" am Bolschoi-Theater. Es folgten Auftritte bei Festivals, bei den Salzburger Festspielen und an großen Opernhäusern wie der Scala in Mailand oder der Semperoper in Dresden. 2012 war Pavel Kolgatin zu Gast bei den "Stars von morgen". Im selben Jahr wurde er im Ensemble der Wiener Staatsoper aufgenommen, zu dem er bis heute gehört.