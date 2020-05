Tamás Pálfalvi

Mit 15 gewann er die ersten großen Wettbewerbe, drei Jahre später ging er mit einem Stipendium in die USA. Konzerte führten ihn u.a. in die Carnegie Hall, nach Tokio, Shanghai und Bejing. Der vielseitige Solist beherrscht auch die Barocktrompete, seine besondere Liebe und Experimentierfreude gilt aber der zeitgenössischen Musik - wie in seinem Video für "Stars von morgen @home" zu erleben.