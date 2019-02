Man muss kein Spieler sein oder sich in der Welt der Videogames besonders auskennen, um selbst einmal auf Entdeckungsreise zu gehen. Mit Host Ilyass Alaoui geht das ganz leicht: abtauchen in diese bunte, ästhetisch atemberaubende Welt. In Folge eins geht Ilyas der Frage nach: Wie interaktiv sind "No Man's Sky", "Fortnite", und "Dreams"?