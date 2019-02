Swing Backstage

In New York City lernte Annabelle Mandeng einen Tanzstil kennen, der wie sonst keiner das Lebensgefühl der 1920er und 1930er Jahre transportiert! Ein Tanz, ursprünglich aus der schwarzen Community, der dafür sorgte, dass das Swing-Fieber auf die gesamte Bevölkerung übersprang. Swing wurde zum Markenzeichen eines gesellschaftlichen und kulturellen Aufbruchs in den USA.