Seit über 25 Jahren steht die Moderatorin, Schauspielerin, Bloggerin und leidenschaftliche Tänzerin Annabelle Mandeng vor der Kamera. Als Host der Reihe "Tanzwelten" taucht sie ein in unterschiedlichste Tanzstile und erfährt deren Seele am eigenen Leib. Ihre Beziehung zu den einzelnen Tänzen und Eindrücke schildert sie ganz persönlich an privaten Orten.