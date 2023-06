Unsere drei Gäste Noel, Georg und Behnam Teimouri haben zwar alle eine persönliche Meinung zum Thema Cannabis, wagen beim Meinungstauschexperiment aber etwas Neues: In drei Diskussionsrunden müssen sie in verschiedene Perspektiven schlüpfen.



Bei Unter Anderen nehmen unsere Gäst:innen an einem Meinungstauschexperiment teil und spielen jede Runde mit einer anderen Position: JA, NEIN oder JEIN. Raus aus der eigenen Blase, rein in eine andere Meinung und Haltung. Dabei geht es nicht um die “richtige” Meinung, sondern darum, sich bestmöglich in andere Perspektiven hineinzuversetzen. Welche Haltung die Gäst:innen wirklich vertreten, wissen nur die Zuschauer:innen, die Gäst:innen selbst verraten es einander erst am Schluss.



Wir fragen: Ist es richtig, Cannabis zu legalisieren? Ist die Legalisierung von Cannabis das "richtige” Signal für junge Menschen? Wird eine Legalisierung den illegalen Handel eindämmen?