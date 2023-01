Keine Arbeit ohne New Work?

Unsere drei Gäst*innen Antonia, Kristina und Fabian haben zwar alle eine persönliche Meinung zum Thema New Work, wagen beim Meinungstauschexperiment aber etwas Neues: In drei Diskussionsrunden müssen sie in verschiedene Perspektiven zum Thema schlüpfen. Wir fragen: Was spricht für und was gegen die neuen Arbeitsweisen? Verkennen wir in der Debatte um “New Work” nicht vielleicht auch die Vorteile von beispielsweise klaren Hierarchien oder dem Wettbewerb um ein gutes Gehalt? Was resultiert aus den neuen Ansätzen und steuern wir in Chaos und Unzufriedenheit oder in gesteigerte Produktivität und ein zufriedeneres Miteinander?