Unsere drei Gäst*innen Laura, Maximilian und Philip haben zwar alle eine persönliche Meinung zum Thema "Was schulden wir unseren Eltern?", wagen beim Meinungstauschexperiment aber etwas Neues: In drei Diskussionsrunden müssen sie in verschiedene Perspektiven schlüpfen. Wir fragen: Was könntet ihr euren Eltern nie verzeihen? Findet ihr es okay, wenn Eltern von ihren Kindern verlangen, dass sie den Familienbetrieb übernehmen und sonst sogar mit Enterbung drohen? Sind Kinder es ihren Eltern schuldig, sie im Alter zu pflegen?