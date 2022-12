Unsere drei Gäste Niklas, Elisabeth und Burak haben zwar alle eine persönliche Meinung zum Thema Privatschulen, wagen beim Meinungstauschexperiment aber etwas Neues. In drei Diskussionsrunden müssen sie in verschiedene Perspektiven schlüpfen. Wir fragen: Was spricht für und was gegen Privatschulen? Sind sie dafür verantwortlich, dass sich in Deutschland eine Bildungselite bildet und so die soziale Spaltung immer mehr vorangetrieben wird? Allerdings verfolgen Privatschulen auch ganz unterschiedliche pädagogische Konzepte und Grundsätze und können Kinder sehr individuell fördern. Sind sie somit vielleicht eine gute Ergänzung zum klassischen Schulsystem und können das staatliche System somit vielleicht sogar reformieren?