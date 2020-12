zdf@bauhaus: Live-Musik mit Amy Macdonald

Es stimmt zwar, dass Amy Macdonald inzwischen auf ein ganzes erfolgreiches Jahrzehnt in der Musikwelt zurückblicken kann. Aber man darf nicht vergessen, dass sie erst Anfang dreißig ist. Sie ist in allen Ecken der Welt erfolgreich, hat Welttourneen vor 3,3 Millionen Menschen gespielt, wurde über 200 Millionen mal auf Spotify gestreamt, kann vier Top-5-Alben, sechs Millionen verkaufte Alben insgesamt und den überwältigenden Hit "This Is The Life", der in zehn Ländern die Charts anführte, vorweisen.