An Piano und Flügel sitzt Anna Depenbusch nur zu gern. Ihre schönsten Lieder sind an diesen Instrumenten entstanden. Ihre gefühlvollen Tastenkünste erschaffen Musik mit einer unglaublichen Bandbreite von tieftraurig bis urkomisch. Depenbusch textet, komponiert und produziert selbst. Stilistisch festlegen will sie sich aber nicht und experimentiert mit verschiedenen Genres von Blues bis Country.