Philipp Poisel - Live-Musik bei zdf@bauhaus

Er wirkt dabei stets etwas in sich gekehrt. Und Obwohl Philipp Poisel, Jahrgang 1983, noch recht jung ist, spürt man in seinen Stücken stets eine Nachdenklichkeit und eine gewisse Schwermut. Seine Texte gefallen nicht allen. Doch diejenigen, die sich für auf die Lyrics einlassen, sind schlichtweg begeistert. Nur wenige seiner Songs passen in ein kommerzielles Radioprogramm. Einer dieser Songs ist gewiss "Wie soll ein Mensch das ertragen", der es sogar in die deutschen Top 10 geschafft hat. Zu seinen großen Erfolgen zählt auch "Eiserner Steg"”, der im Soundtrack von "What A Man", dem ersten selbst produzierten Film von Matthias Schweighöfer, zu hören ist.