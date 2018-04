Axel Bosse bekam seinen ersten Plattenvertrag mit 17 und bereits die erste Single konnte sich in den Charts platzieren. 2005 erschien sein Debütalbum „Kamikazeherz“ und Bosse spielte im Vorprogramm von Bands wie Such A Surge, Madsen und Mando Diao. 2006 folgte das zweite Solo-Album „Guten Morgen Spinner“ , das zusammen mit dem Produzenten Moses Schneider in nur sieben Tagen eingespielt wurde.