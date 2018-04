Casper stammt aus Bielefeld. Seine Familie zieht in die USA als er gerade einmal zwei Wochen alt ist. Mit 11 Jahren kommt er zurück nach Deutschland, beginnt an verschiedenen Freestyle-Veranstaltungen teilzunehmen und beteiligt sich an unterschiedlichen Studioaufnahmen. Sein Pädagogikstudium bricht er ab und begleitet den Rapper Prinz Pi auf dessen Neopunk-Tournee durch Deutschland. 2009 gewinnt Casper mit "Hin Zur Sonne" den MZEE-Award für das beste Album. Casper tritt neben Hip-Hop-Musikern wie Kool Savas, Olli Banjo und Marteria auf. Sein Durchbruch gelingt ihm mit seiner Solo-Platte „XOXO“ , mit der er erfolgreich durch ganz Deutschland tourt.