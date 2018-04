Zwei Jahre hat Clueso an seinem 2011 erschienenen Album gearbeitet. Es bringt alles zusammen, was Clueso beschäftigt, was Clueso will. "Ich dachte, ich schaff' nen Langfilm, aber es sind lauter Kurzgeschichten" , sagt Clueso über sein fünftes Studioalbum „An und Für sich“ .