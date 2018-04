Bereits in den 90er Jahren räumt der Kanadier in seiner Heimat und den USA rock’n’roll-technisch ab, um dann ein erstes Mal zu verschwinden. Erst 2002 tauchen Dick Brave und die Backbeats wieder aus der Versenkung auf und lassen diesmal auch Europa und speziell Deutschland unter ihren knackigen Rockabilly-Klängen geradezu erzittern. Sie sammeln so ziemlich alle Preise ein, die es fürs Musikmachen gibt, darunter Comet und ECHO. Auf dem Höhepunkt seines Erfolges verschwindet der kanadische Sänger. Dick Brave gilt nach einem Flugzeugabsturz in den Weiten Kanadas lange als verschollen, bis er zufällig in einer einsamen, weit abgelegenen Blockhütte entdeckt wird. Einer Hütte, die Dick Brave über sieben Jahre nicht verlassen hat. Seine Erinnerung an die Zeit, als er mit Schmalztolle, coolen Klamotten und noch coolerem Gesang den Sound der frühen Beat-Jahre zelebrierte, ist völlig ausgelöscht. Rock’n’Roll-Amnesie. Nur langsam weicht dieser Erinnerungsverlust. Bruchstückhaft tauchen Bilder und Songs aus der Vergangenheit auf.