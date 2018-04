Nach fast sieben Jahren Pause meldet sich Eagle-Eye Cherry mit seinem Nachfolgealbum zurück. Dieses Album ist ein äußerst konzentriertes und dynamisches Werk in der Karriere des in der schwedischen Hauptstadt Stockholm als Sohn der Musiker Don und Moki Cherry geborene Eagle-Eye Cherry. Die Songs zeigen einen Künstler, der immer noch so wie am Anfang seiner Karriere arbeitet: neugierig und entspannt.