Zusammen mit den Arrangements entstehen bei Emma6 musikalische Bilder, wie man sie sich für ein Debütalbum wünscht. Auf dem Album „Soundtrack für dieses Jahr“ findet sich z.B. die Ballade Leuchtfeuer, eine Liebeserklärung von ebenso schlichter wie melancholischer Eindringlichkeit. Was kann ich dafür, dass ich aus den 80ern bin? ist hingegen eine ironisierende Abrechnung mit der sogenannten Gnade der späten Geburt: „Apollo 11 ist zum Mond gestartet, keine Sau hat auf mich gewartet. Was kann ich dafür, dass ich aus den 80ern bin?!?“ Es geht um Woodstock, Roy Black, das Wembley-Tor und die Titanic. Ja, das kann man alles in einem Lied unterbringen!