2005 erscheint mit "Für Die Nicht Wissen Wie" bereits das sechste Album. Es enthält mit "Nah bei Dir" eine deutsche Version des Carpenters-Hits "Close To You" von Burt Bacharach. Mit dem eingedeutschten Wham!-Cover "Last Christmas" können Erdmöbel erstmalig einen Charterfolg feiern. Im Mai 2007 erscheint "No. 1 Hits", ein reines Cover-Album mit Liedern von 1965 - 2001, die die Charts verschiedenster Länder anführten. Darauf finden sich Stücke von Bands wie Nirvana über Kraftwerk bis hin zu den Crash Test Dummies.