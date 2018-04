Sie sind jung und nicht aufzuhalten. „We Are Young“ heißt die Single der US Alternative-Band FUN., die mit über 2,5 Millionen Downloads die bisher meistverkaufte digitale Single in den USA war. Sie hielt sich wochenlang auf Platz 1 der iTunes-Charts! Der Song tauchte zuerst in einer Coverversion in der TV-Serie "Glee" auf. Nach der offiziellen Veröffentlichung eroberte "We Are Young" auch die Billboard-Charts: Platz 1 in den USA.