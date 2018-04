Der Reggae-Musiker Gentleman kommt nicht aus Kingston, sondern aus Köln und gehört zu den Vorreitern in Sachen Reggae in Deutschland. Er hat Patois, die auf dem Englischen basierende Kreolsprache Jamaikas gelernt und gilt als der einzige deutschsprachige Reggaemusiker, der auch in Jamaika anerkannt wird. Mit seiner Musik ist Gentleman in ganz Europa erfolgreich und spielte sogar Konzerte in den USA und in Afrika.