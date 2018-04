Ein Nest namens Winnweiler, eine Band mit einem albernen Namen, ein überfälliger Umzug nach Berlin. Der Jakobsweg mit Mitte zwanzig, ein abgebrochenes Jurastudium, eine Weile als Pianist und Sidekick von Kurt Krömer. Das Studio in Kreuzberg, die gemeinsame Kaffeemaschine mit Peter Fox und Seeed. Texten mit dem iPhone und Komponieren am Klavier. Klingt so eine durchgestylte Künstlerbiografie?