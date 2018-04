Max Giesinger begann zunächst eine Banklehre, die er kurze Zeit später zugunsten der Musik wieder abbrach. Der Erfolg sollte ihm Recht geben. Schon mit seinem ersten Album „Laufen lernen“ hat Max Giesinger gezeigt, dass in ihm ein Songwriter von hoher und eigenständiger Qualität steckt. Sicher war seine Erfahrung, die er als Finalist bei „The Voice of Germany“ sammelte, eine wichtige – und wenn auch nur, „um herauszufinden, welchen Weg in dieser Branche ich auf keinen Fall gehen möchte“, wie er nachdenklich berichtet. Nach der großen TV-Hysterie folgte nicht die große Ernüchterung. Sondern vielmehr ein „Jetzt erst Recht“-Gefühl.