zdf@bauhaus: Live-Musik mit Milow

Seine aktuelle Single "Whatever It Takes" entstand in Berlin, Antwerpen und Los Angeles. Schuld an dem Hin und Her ist Corona! Aber in diesem Fall hat es nicht geschadet. Vielleicht hat jeder Ort seine Stimmung mit reingebracht. Milow sagt, auch wenn es nur drei Minuten sind, er wollte einen positiven Song rausbringen, der einfach mal von den momentanen Sorgen und Ängsten ablenkt. Er schlägt vor: mitsingen oder tanzen.



Wie sich seine Musik live anhört, zeigt Milow bei zdf@bauhaus in Weimar mit seinen beiden langjährigen Begleiter*innen Nina Babet und Tom Vanstiphout.

Seit 2019 kommt zdf@bauhaus aus Weimar, geht zurück zu den Wurzeln und genau dorthin, wo das Bauhaus 1919 entstand. In der Bibliothek der Bauhaus-Universität Weimar steht unsere Bühne, auf der internationale Künstler in einem intimen Rahmen exklusive Konzerte geben. Präsentiert werden die Konzerte von Moderator Jo Schück.