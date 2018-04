Sara schreibt ihre Texte selbst und singt darin mitunter von Geistern, Monstern, Satelliten. Diese Art, Geschichten über waghalsige Sprachbilder zu transportieren, macht dabei den Unterschied. So mag es nicht verwundern, dass Sara Hartman noch vor der Veröffentlichung eines Debüt-Albums und nur mit ihrer EP „Satellite“ im Gepäck bereits ganz große Bühnen spielt. Sie eröffnete unter anderem die Konzerte von Ellie Goulding sowie von X Ambassadors, MS MR und The Family Of The Year. Nun steht ihre eigene Europa-Tour an.