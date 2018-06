"Die Zeit" schreibt so treffend: „Die Schublade, in die man Erdmöbel sperren könnte, ist noch nicht erfunden.“ Ihre Texte und auch die musikalische Umsetzung sind im deutschen Musikbetrieb einzigartig. Markenzeichen der Band bleibt die ausgefeilte Textarbeit, die sich fernab üblicher Pop- und Rock-Schemata bewegt.



Mal melancholisch, mal tanzbar, mal einfach nur um Stimmung und Atmosphäre bemüht - in den deutschsprachigen Segmenten von Pop, Rock und Alternative haben sich Erdmöbel eine unverrückbare Nische erspielt.