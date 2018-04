Das englischsprachige Album "Frida Gold" folgt auf das Nummer-Eins-Album "Liebe ist meine Religion" von 2013. Alina Süggeler und Andi Weizel zeigen hier noch mal mehr, wie sehr ihre Freundschaft und kreative Symbiose Spirit ihrer Musik ist. Komponiert und produziert in Berlin und LA, klingt dieses Album nach Aufbruch; nach Aufbruch zu sich selbst. „You can watch me going down, wer was will, der muss sich trauen“ - getreu dem eigenen Statement, wagen sie den Schritt und machen Frida Gold zu ihrem Leben. Dazu holen sie Familienmitglieder ins Team und erobern ein Haus in Berlin.