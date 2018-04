Nadia Mladjao alias Imany lebt mittlerweile in Paris. Zuvor hatte sie sieben Jahre lang in New York als gefragtes Fashion Model gearbeitet, bis sie von einem Tag auf den anderen beschloss, ihrer großen Leidenschaft, der Musik, nachzugehen. Raus aus der oberflächlichen Welt der Mode, hinein in die Wirklichkeit. Mit allen Konsequenzen.