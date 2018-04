Jennifer Rostock haben sich längst als feste Größe in der deutschen Musiklandschaft etabliert. Was laut taz „zwischen Glam-Punk, Elektro-Pop und Hauptstadt-Rock“ wurzelt, umschreibt der Pressetext wie folgt: „Die Texte sind dreizehnschneidige Schwerter, die Gitarren am Anschlag verzerrt und am Ende trifft man sich auf der Tanzfläche.“