Katzenjammer ist die etwas andere Girlgroup aus Norwegen. Dem großen Publikum wurden Katzenjammer durch ihr zweites Album „A Kiss Before You Go“ bekannt, das in Deutschland kurz vor einer Platinauszeichnung für fast 200.000 verkaufte Alben steht. 2015 veröffentlichen Katzenjammer ihr drittes Album „Rockland“. Es ist das erste Album des Quartetts, in dem die studierten Musikerinnen auch die Hauptsongwriter sind. Ihre Musik ist immer dominiert vom Esprit und der enormen Spielfreude von Katzenjammer.