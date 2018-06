Doch es kam anders. Kettcar kamen mit Pauken und Trompeten und mit elf in Songs gegossenen Ausrufezeichen zurück. Ihr Album "Ich vs. Wir" bezieht Position. Das Thema dieser Platte ist die Masse und das Individuum. Gewinner und Verlierer. Aber Kettcar sind Moralisten ohne Keule. Und das alles gelingt ihnen im Format von Popsongs, in denen andere aufgrund des engen Korsetts und des Platzmangels häufig nur mit Direktheit weiterkommen.